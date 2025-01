Orejuela sobre su estadía en Alianza: "Algunos me insultaban por ser hincha de la U"

Uno de los jugadores que nunca tuvo miedo en decir su hinchaje por Universitario de Deportes es Carlos Orejuela, y en el año 2006, sorprendió a varios fanáticos de tienda estudiantil porque fichó por el eterno rival Alianza Lima, equipo con el que a fin de temporada pudo salir campeón nacional.

Tras esa experiencia que tuvo en el elenco victoriano, el exfutbolista mencionó que nunca se le había pasado por la mente jugar en el equipo blanquiazul, ya que todos sabían del cariño que le tenía a la U.

"Alianza me quería desde el 2003, para mí fue complicado porque todos sabían que era hincha de la U, y entonces irme a Alianza era un reto muy difícil, no porque no lo pudiera cumplir, sino porque creía que no me iba a sentir cómodo, nunca pensé que iba a jugar en Alianza porque he sido hasta barrista de la U, entonces era como decir, ala a donde voy a ir, pero uno es profesional y yo vivo del fútbol, y era lo que me tocaba, tenía que hacer mi trabajo", indicó en GolPerú.

(Video: Golperú)

A pesar de esa incertidumbre, el popular 'Calavera' reveló que dentro de la institución victoriana tuvo un grupo de jugadores muy bueno, pero habían ocasiones en que varios hinchas lo insultaban por su hinchaje por el compadre, sin embargo, confesó que eso no le afectaba en nada.

"Gracias a Dios tuve un grupo muy bueno, los de la barra no les gustaba pero nunca se pusieron malcriados conmigo, solo uno que otro por ahí porque era hincha de la U, me gritaban los típicos insultos, pero eso no me afectaba en nada. Salí campeón con Alianza ese año y obviamente me fue bien", señaló.

La razón de su salida de Alianza Lima

Finalmente, Carlos Orejuela reveló que su salida de Alianza Lima fue porque Jorge Sampaoli lo había llamado para que defienda los colores de Sporting Cristal, propuesta que no dudo en aceptar porque sentía que iba a llegar a otro equipo 'grande'.