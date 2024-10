Farfán, el amuleto de Alianza para cobrarse una revancha y saborear el título nacional

Y, en la antepenúltima fecha de la Fase 2, la derrota que más le dolió a Alianza Lima , porque perdió su invicto de 19 partidos, Jefferson Farfán no fue tomado en cuenta por decisión del comando técnico blanquiazul, que prefirió darle un descanso por la carga de partidos entre la Fase 2 y la Selección Peruana.

Y, ayer, si bien no anotó un gol, cumplió dentro del campo: nos deleitó con todo su 'chocolate', y con su presencia, Alianza Lima se cobró una revancha ante los rimenses: le ganó por primera vez en el año, y se acercó al título nacional de la Liga 1 2021 . Ojo, solo le restan 90 minutos.

"Esto no ha terminado, esto sigue, y esta banda sigue enfocada en el objetivo final. Gracias a esa hinchada que estemos donde estemos, no para de alentar. Con ustedes, no paramos hasta lograrlo todo. ¡Arriba Alianza!", indicó la 'Foquita' en sus redes sociales.