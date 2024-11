Gregorio Pérez: "No veo que la bolsa de minutos dé frutos"

Una medida que sorprendió a Gregorio Pérez . El entrenador de Universitario señaló que la 'Bolsa' no da frutos al fútbol peruano, no se da tiempo para que los jugadores jóvenes se puedan adaptar al plantel. Como se recuerda, los cremas ya cerraron su equipo .

"No veo que la bolsa de minutos dé frutos. Lamentablemente no se dan los tiempos para completar esa cantidad con futbolistas que luego no siguen en los planteles. Es un tema que uno no maneja y hay que adaptarse", indicó Pérez a Fútbol Como Cancha.