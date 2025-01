Cristian Benavente: ¿Qué habló con Pablo Lavandeira y Hernán Barcos antes del gol?

Cumplió el sueño añorado de retumbar Matute con un golazo que sirva para creer en la posibilidad del bicampeonato a fin de año. Cristian Benavente se estrenó con Alianza Lima c on buenos chispazos de fútbol y marcó un tanto de tiro libre que ya ilusiona a los hinchas.

El “Chaval” ingresó en el segundo tiempo sin los temores de un debut, sino con la picardía para pedir el balón a los espacios y encarar para convertirse en una opción en la ofensiva. "Estoy muy contento, sobre todo por lo que mostró el equipo, ya que ganar con un jugador menos no es fácil. Además, contento por toda la gente que se va feliz a casa", dijo un emocionado Benavente.

El gol fue una poesía pura sacada del manual de los especialistas en tiro libre. El ex Real Madrid Castilla provocó una falta cerca del área y sin temor al éxito pidió el balón para rematar con potencia a una esquina de Manuel Heredia, quien a pesar de estirarse no logró opacar la celebración.

"Conversamos con (Pablo) Lavandeira y (Hernán) Barcos antes del tiro libre e incluso había la posibilidad que puedan mover un poco el balón para pegar fuerte. Ellos me apoyan me dan la confianza e incluso con Lavandeira trabajamos remates. Me habían dicho que el estadio animaba todo el tiempo, y después de ir perdiendo, nos han ayudado y gracias a ellos hemos podido remontar", sentenció.