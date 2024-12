Liga 2: Unión Huaral realizará un reclamo contra Stein y esperá meterse en los play offs

El que se quedó sin premio fue Unión Huaral , pese a ser el ganador de la Fase 2 porque no quedó entre los seis primeros de la tabla acumulada. No obstante, el club 'Pelícano' alista un reclamo ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF) contra el elenco Carlos Stein por haber incumplido según información del periodista de Líbero, Gustavo Peralta.

(Foto: Twitter Gustavo Peralta)

"Señalan que rescisión de contrato de Valverde con Universitario no tendría validez porque consideran que Luis Sierralta, exadministrador, no tenía ya representatividad legal a la fecha de suscribirle la resolución de contrato al jugador ante decisión del proceso concursal", añadió.

En el caso de que Unión Huaral pueda conseguir los tres puntos ante Carlos Stein, el 'Pelícano' sumaría 35 puntos en la tabla acumulada y podría disputar el partido directo ante Chavelines Jr, mientras que Atlético Grau tendría que disputar el play off de ascenso ante Unión Comercio y esperar la llave del ganador entre Carlos Stein y Llacuabamba. Además, el equipo que saldría de esta disputa sería Los Chankas.

Por su parte Unión Comercio vs. Los Chankas y Carlos Stein vs. Deportivo Llacuabamba jugarán los play off. Los ganadores de ambas llaves se enfrentarán entre sí y definirán a un único clasificado que se enfrentará al perdedor entre los 'Albos' y la 'Gaviota'. El triunfador de dicho duelo será el subcampeón de la Liga 2 jugará la promoción con el puesto 16 de la Liga 1.