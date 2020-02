Miguel Araujo tras su buen momento en Holanda: "Me visualizo jugando las Eliminatorias"

El zaguero de la selección peruana y FC Emmen, Miguel Araujo, expresó su felicidad por el buen momento que viene pasando en la liga holandesa y a su vez refirió que viene preparándose para integrar la lista de convocados de la 'Bicolor' con miras al inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

"Es lindo visualizarse el momento. En primer lugar estar en la lista de 23, eso es lo que uno prioriza. Y sí, me visualizo jugando (las eliminatorias). Estar luchando cada batalla con la selección. A dejarlo todo para estar en esa lista que todo peruano quiere estar", indicó.

La 'Fiera' también se manifestó acerca del buen momento que atraviesa Sergio Peña, su compañero en FC Emmen. "El momento de Sergio es excelente. La verdad que trabaja muy bien. Lo veo y lo hace muy bien. Un día antes del partido hablábamos y le decía 'me la tienes que meter aquí', y luego que me responde voy a estar atrás del '6'. Se comunica bien con el grupo".

Sobre el curioso incidente que vivió con Heylen, Araujo refirió que su prioridad siempre es mantener el arco en cero. "Siempre renegar porque él, como yo, nos decimos que tenemos que mantener el arco en cero. Esta vez queríamos mantenerlo. Salimos más contentos de lo debido cuando el arco estaba en cero, cosa que nos costó dos goles en contra. Gracias a Dios la victoria se quedaron en casa. Los dos goles (de Willem II) nos molestó", acuño en RPP.

Miguel Araujo indicó estar más maduro

Miguel Araujo expresó que el haber disputado diferentes campeonatos con la selección peruana: Eliminatorias, Copa América y Mundial; le ha permitido obtener esa experiencia que hoy lo define como titular en el FC Emmen.

"Diferente en el aspecto de mayor madurez por tener partidos en la selección, copa américa, yendo a un Mundial. Creo que uno se llena de esa confianza y lo transmite dentro del campo. Creo que te diría que estoy más maduro que en el Estrella Roja. El ambiente que me tocó. Apenas llegué hubo una trifulca con los hinchas, yo era chico. Ahora hay que aprovechar este gran momento y seguir adelanto. Crecer como persona y profesional.

Miguel Araujo y su elogio a Alberto Rodríguez

Miguel Araujo se refirió al momento de Alberto Rodríguez quien volvió a disputar un partido de fútbol tras más de un año de ausencia. El 'Mudo' fue titular en la victoria de Alianza Lima sobre Atlético Grau por la jornada 3 del Torneo Apertura 2020.

"Sobre Alberto Rodríguez, como Ricardo y Néstor Bonillo siempre lo han dicho, todos tienen abierta la puerta de la selección. Y un grande como el tío Will, sobre todo él. Por todo lo que le ha dado a la selección. Siempre va a ver una competencia sana, no solo en la línea de centrales. Se ha armado un lindo grupo. Esa envidia de la que se hablaba se ha dejado de lado", detalló.

Miguel Araujo reveló que sigue los partidos de Alianza Lima

El amor eterno nunca se olvidará y ello lo tiene muy en claro Miguel Araujo. El futbolista de 25 años refirió que sigue muy cerca los partidos del torneo local.

"La verdad yo siempre lo he dicho. A mi me gusta como juega el tío Will, es el mejor central con el que me ha jugado. Siempre sigo a Alianza. Sigo el torneo local porque tengo amigos en casi todos los equipos. Me gusta ver fútbol. Agarro mi computadora y empiezo a ver los partidos del torneo local".

"Me comunico con los muchachos de Alianza. Con 'Ri', Ascues, el tío Leao Butrón. Con Aldair siempre hablamos por WhastApp e Instagram. Verlos que están creciendo. Escucharlos de que quieren jugar en el extranjero, no solo conformarse con ser capitán de Alianza Lima sino con aspirar a muchísimo más".

Finalmente tras ser consultado sobre el tema de Carlos Ascues indicó que no han abordado a profundidad el asunto y que la comunicación con el 'Patrón' es por la familia. "De lo del tema no. Haciéndonos bromas cuando uno baja una foto. Saludando de la familia, preguntando por sus hijos. Nada fuera de lo normal", concluyó.