Gianluca Lapadula en problemas por jugar ante Brasil con la nariz rota

" Lapadula jugó con la nariz desviada. Es una fractura desplazada de los huesos propios de la nariz. Cuando se desplaza después por una fractura se tiene que operar, pero esa cirugía solo la hacen los otorrinos laringólogos, no el traumatólogo. Y tienen un plazo máximo de diez día para ser operado y quede bien", señaló Cotillo.

Acto seguido, el ex doctor de Sporting Cristal reveló los detalles de la mascarilla que usó Gianluca Lapadula ante Brasil . "En la primera foto post partido con Paraguay tenía un yeso en la cara. Ahí le estaban haciendo el molde para confeccionarle esa careta internamente para que le de estabilidad a su nariz a la medida de la cara", indicó.

Por último, Cotillo espera que Lapadula no tenga problemas posteriormente. Aquí lo explica. "El problema ahora es a la hora de cabecear. Seguro va a jugar este viernes contra Colombia, pero hay que ver después la integridad del jugador. El cuerpo médico de la selección ha hecho la reducción artesanal. Ojalá no hayan consecuencias posteriormente porque las dificultades serían para respirar con el tabique desviado y es un tema directamente del otorrino, no de un médico traumatólogo", concluyó.