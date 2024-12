Raziel García sobre su participación en la Copa América: "Esto recién empieza"

¡La tiene clara! Ya terminada la participación de la selección peruana en la Copa América 2021 , uno de los jugadores revelación de la 'Bicolor' fue Raziel García , quién ha manifestado que, antes del inicio del torneo, sabía que no tendría muchas chances de jugar, por lo que, el momento en que llegue esa oportunidad, tendría que dar su 100%.

"Esto recién empieza. Ahora viene lo más difícil, que es mantener el nivel. Yo sabía que no tendría muchos minutos ni oportunidades y tenía que aprovecharlas al máximo", indicó para Radio Ovación.

Asimismo, García aseguró que, en estos momentos, no tiene una propuesta formal de algún equipo del exterior, por lo que se encuentra comprometido con hacer un buen torneo con Cienciano en la Fase II de la Liga 1 Betsson .

"Aún no hay nada formal, no me han comunicado nada. Yo estoy enfocado en lo que es la Liga 1 con Cienciano. Vengo jugando más seguido por el lado izquierdo, como extremo o media punta", manifestó.