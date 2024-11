Ricardo Gareca lleva 2 años sin convocar jugadores de Alianza Lima

A puertas del inicio de la triple jornada por Eliminatorias Qatar 2022 , ronda una incógnita sobre la convocatoria del profesor Ricardo Gareca y es que en la lista de 26 jugadores de la Selección Peruana ha decidido por no llamar a ningún jugador de Alianza Lima que en estos momentos son los líderes del torneo. Por largo tiempo, se le escuchó al 'Tigre' preponderar los buenos momentos y los blanquiazules han mostrado una evolución en la Liga 1 .

Nombres como Ricardo Lagos o Jairo Concha han sido de lo más resaltante en Alianza Lima en lo que va del año pues no solo han aportado con goles sino con ritmo de juego, aún así no han sido citados por el DT de la Selección Peruana. Lo que sí se sabe es que se les hace seguimiento pero no más que ello, otro de los valores blanquiazules y de gran año es Josepmir Ballón.