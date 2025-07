Salió campeón de la Bundesliga y Alianza Lima lo quiere para el Clausura: "Hasta hoy..."

De cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima viene preparándose de la mejor manera y ha anunciado refuerzos como Sergio Peña, Gaspar Gentile, Josué Estrada y Alessandro Burlamaqui. Sin embargo, los fichajes no han terminado y por ello un campeón de la Bundesliga podría llegar pronto a Matute para dar el golpe en el actual mercado de transferencias.

Este futbolista lamentablemente no podrá estar ante Gremio, en caso se confirme su contratación, debido a que no fue inscrito para los playoffs de la Copa Sudamericana; no obstante, sí estará para las primeras fechas de la segunda competición de la temporada. Nos referimos a un atacante con paso por la selección peruana y que lleva muchos años jugando en Europa: Yordy Reyna.

El delantero recientemente se llevó una pésima noticia debido a que su club, el Torpedo Moscú, fue separado de la Premier League de Rusia por amaño de partidos y varios de sus compañeros decidieron dejar la institución deportiva. Motivo por el cual surgió la posibilidad de que regrese a Alianza Lima para luchar por el Torneo Clausura. Ante ello, el periodista Gerson Cuba decidió pronunciarse mediante su cuenta oficial de 'X' y contó que la prioridad de 'La Magia' es seguir en el 'Viejo continente'.

Yordy Reyna podría volver a Alianza Lima.

"Hasta hoy domingo la postura de Yordy Reyna sigue siendo la misma. Continuar en el exterior", indicó el comunicador en sus redes sociales, dando a conocer que el atacante no tiene en mente, al menos por ahora, retornar a la Liga 1. Eso sí, la situación puede cambiar y en La Victoria no han cerrado aún el mercado de fichajes.

Yordy Reyna salió campeón de la Bundesliga

Yordy Reyna jugó muchos años en el Red Bull Salzburgo y salió campeón dos veces de la Bundesliga de Austria, y otras dos de la Copa de Austria. Además, el ex Alianza Lima también estuvo en el RB Leipzig de Alemania, pero ahí únicamente logró disputar la Bundesliga 2 que es la Segunda División de la nación germana. Vale precisar que en Austria compartió equipo con el reconocido jugador Sadio Mané.