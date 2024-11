¡Exclusivo! Chorri Palacios exige ganar a Chile: "Espero que no se molesten"

Para Roberto "Chorri" Palacios no hay pero que valga, el ex seleccionado nacional volvió a referirse de la Selección Peruana y su momento en las Eliminatorias Qatar 2022. Para el famoso jugador del "Te amo Perú" no se pueden conformar y tienen que ganar como sea a Chile pero a su vez espera que "no se enojen" por lo que él dice.

"Esta fecha triple es clave y con Chile no se puede perder. Ahora espero que no les moleste que yo diga esto. Ante Chile se tienen que ganar los tres puntos, por la posición en que estamos y lo que queremos; que es clasificar al mundial", explicó el "Chorri" Palacios en diálogo exclusivo con Líbero durante la inauguración de la Videnita de Chiclayo.

Como se recuerda, el "chorrillano" Palacios cuestionó el empate ante Uruguay en Lima, lo que originó una reacción a través de redes sociales por parte de los jugadores de la Selección Peruana.

"Me preocupó mucho que lo hayan tomado de esa manera. Empatar en casa en una eliminatoria es como una derrota. Ellos lo tomaron de esa manera y usaron las redes para decirme que yo era el enemigo. A mí no me van a decir que soy enemigo. Yo he demostrado amor y entrega total a mi selección. Yo no tuve que responder a eso, la gente se encargó de eso. A palabras necias, oídos sordos", dijo.

Asimismo, consideró que Perú debe sumar en La Paz y Buenos Aires. "Debemos robarles al menos un puntito a Bolivia y Argentina, que es duro, pero no imposible", señaló el también embajador de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Eviten el conformismo

En otro momento, el "Chorri" Palacios consideró que el bajón de la selección se debe a un tema de conformismo, tras haber logrado la clasificación al mundial de Rusia 2018.

"Ya el Mundial pasó y ahora se está jugando una Eliminatoria en la que tenemos que exigirle a los chicos luchar por una nueva clasificación. Lo que hemos vivido es algo que nadie te lo va a quitar y no conformarse con que hemos clasificado después de 36 años. Aveces, inconcientemente piensas que cuando has logrado algo, ya no debes esforzarte más y no es así. El esfuerzo debe ser más aún, porque las demás selecciones también quieren estar en esa fiesta tan anhelada por los deportistas (como es el Mundial). Debes esforzarte más, poner los pies sobre la tierra y hacer más de lo que estás haciendo para lograr una clasificación", concluyó Roberto Chorri Palacios.

Partidos de Perú en Eliminatorias Qatar 2022

Perú enfrentará en octubre a los siguientes rivales:

Perú vs Chile - 7 de octubre

Bolivia vs Perú - 10 de octubre

Argentina vs Perú - 14 de octubre

