Perú perdió 1-0 ante Bolivia en La Paz por Eliminatorias

Hinchas peruanos empiezan a llegar al estadio Hernando Siles de La Paz para el Perú vs Bolivia a disputarse en las próximas horas.

Así luce el coloso Hernando Siles de La Paz a poco de Perú vs Bolivia.

1' Pelotazo largo a Fernández que no llega.

17' Pelotazo para Algarañaz que no llega.

Final del primer tiempo en el Hernando Siles de La Paz. No se abre el marcador.

Alineación confirmada de Perú para el partido contra Bolivia

La Selección Peruana anunció la desconvocatoria de hasta cinco futbolistas por lesión. Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero, Yordy Reyna, Renato Tapia y Edison Flores quedaron fuera para estos dos partidos que restan. Además, Miguel Trauco tampoco estará para enfrentar a Bolivia por acumulación de tarjetas amarillas. A ellos se suma André Carrillo , quien no será tomado en cuenta ya que viene de una lesión. Se espera que llegue para el duelo del siguiente jueves contra Argentina en Buenos Aires .

Otra de las malas noticias es que Sergio Peña está prácticamente descartado y también por lesión. El comando técnico no lo arriesgará y se encomienda para que pueda llegar para el próximo jueves contra Argentina en Buenos Aires.

Precisamente Ricardo Gareca no lo hizo jugar el jueves para que no se lesione, por lo que todos los pronósticos indican que Gianluca Lapadula arrancará de titular. La altura no es una novedad para el 'Bambino', quien ya demostró que las lucha todas.