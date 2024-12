La crítica de Pedro García a Ormeño por el duelo con Bolivia: "Hizo un mal partido"

La derrota de la Selección Peruana a manos de Bolivia (0-1) ha traído muchas críticas en la prensa nacional, y uno de ellos fue el periodista de Movistar Deportes, Pedro García . Desde La Paz, el comentarista dejó en claro que —en su opinión— la delantera Bicolor no logró hacer un gran partido ante su contrincante.

Pedro Eloy García dio su análisis sobre este encuentro, en el que resaltó que la Blanquirroja fue un equipo que superó arduamente a los altiplánicos durante los 90 minutos de juego, pero destacó que, al momento de hacer las sustituciones, los futbolistas entrantes no funcionaron en el esquema del técnico argentino.

Dentro de su análisis, Pedro García explicó que todos los atacantes de la Bicolor no tuvieron un buen desempeño en este compromiso, pero especialmente, mencionó que Santiago Ormeño fue uno de los jugadores más bajos que tuvo el equipo de todos.

"Santiago Ormeño no hizo un buen partido, no destacó porque cuando Perú quiso jugar por abajo, él no podía generar un juego rápido. Su fortaleza se vio cuando empezó a jugar con centros, como en ese cabezazo que tuvo", fue lo que dijo en después del juego.