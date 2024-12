Piero Alva lanza dura critica contra Christian Cueva tras gol de Bolivia

Piero Alvza se pronunció sobre la derrota de la Selección Peruana 0-1 ante Bolivia por las Eliminatorias . El 'Zorro' analizó el partido y criticó a Christian Cueva por la jugada previa al gol boliviano, pues considera que no era el momento de realizar una acción como la que intentó el 'Aladino'. Asimismo, finalizó diciendo que Pedro Aquino debería de jugar siempre por su personalidad,

"Lamentablemente siempre se señala una equivocación, como en algún momento le pasó a Santamaría. Hay zonas, hay momentos y lugares dentro del campo donde uno tiene que tratar de ser simple y cuidadoso, es la realidad. No era momento para hacer lo que intentó hacer Cueva", indicó.

El ex delantero sintió que Cueva estaba cansado y Gareca debió cambiarlo. "Me queda la sensación de que ya hubiera podido tomar un descanso Cueva y usar un jugador un poco más fresco o por ahí hubiera podido mantener un poco más a Costa, que no lo estaba haciendo nada mal y ha madurado muchísimo en Chile", añadió Alva.