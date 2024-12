La divertida confesión de Farfán: "¿Quién se viste peor? Cueva se lleva la corona"

Pese a que su concentración está puesta en el Perú vs. Argentina , el equipo nacional no deja el buen ánimo y Jefferson Farfán fue blanco de divertidas preguntas sobre los pupilos de Ricardo Gareca.

Hay varios. Me quedo con Paolo Guerrero. Mi compare es de buen diente. Es un abusivo.

Hay varios que tienen su estilo. Pero que a mí me gusten personalmente… el ‘Cholo’ Cueva y Pedro Aquino (risas). ¡Qué abusivos! Creo que André Carrillo, Sergio Peña y Paolo Guerrero tienen su estilo.

Ya pues. ¿Quién más? ¿Quién más? (risas). No, hay varios: Christian Cueva, André Carrillo, Gabriel Costa, Paolo Guerrero, Sergio Peña, Miguel Trauco. Hay varios.

Prefiero a Gianluca Lapadula. No he visto algo tan malo bailando como Aldo Corzo. Su actitud no le alcanza. ¡Pata cuadrada!