Periodista boliviano sobre Ricardo Gareca: "¿Quién es? No existe"

A menos de un mes para que se dispute el encuentro entre Perú y Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022 , un periodista del país altiplánico, Juan Pastén , arremetió con todo contra el estratega del combinado nacional, Ricardo Gareca , afirmando que es un técnico que no existe en el fútbol global.

"¿Quién es Gareca? Él no existe", señaló Pasten, quien acusó que de no ser por la decisión del TAS de darle los tres puntos a Perú en las eliminatorias a Rusia 2018 por mala inscripción de Leonardo Cabrera, la bicolor no habría llegado al Mundial