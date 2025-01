Wilmer Aguirre no ha tirado la toalla y sueña con poder ser llamado a la Selección Peruana

Tras todas estas buenas actuaciones, el 'Zorrito' fue consultado sobre la posibilidad de que, en algún momento, pueda volver a ser llamado a la Selección Peruana , afirmando que, quizás en este momento no lo ha pensado por la edad, pero jamás tiró la toalla por poder llegar a ser convocado en el equipo de todos.

"Para nada he tirado la toalla de llegar a la selección, quizás uno por la edad no piensa, pero sí uno muestra un buen nivel en su equipo, podría salir lo de la selección. Siempre es el sueño", indicó en el Instagram de José Varela.

Además, el atacante de la escuadra victoriana señaló que el ser llamado sería una revancha para él, porque las veces en que fue convocado, nunca pudo conseguir una continuidad con la Bicolor. "Uuno quiere quitarse ese sabor amargo que las pocas veces que he podido estar, no he podido tener continuidad", explicó.