Perú vs. Bolivia: Gareca y las bajas que sufrirá para el partido clave de Eliminatorias

En el anuncio de la convocatoria, Ricardo Gareca comunicó que Paolo Guerrero, Edison Flores y Raúl Ruidíaz son algunas de las ausencias para esta fecha clave, sin embargo, no son los únicos que se perderán el duelo ante Bolivia.

Perú vs Bolivia: hoy 11 de noviembre

Yoshimar Yotún es otro de los elementos que no podrá integrar el once de la Selección Peruana debido a que debe cumplir con una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Por si fuera poco, Pedro Aquino también correría el riesgo de no jugar en el Perú-Bolivia, ya que llegó con dolencias desde México. En las mismas condiciones se encuentra Alexander Callens, a lo que Gareca aseguró que si no se recupera al 100% no expondrá a ninguna de sus fichas.