No quieren enfrentar a Perú en repechaje: Periodista panameño hace dura advertencia

Las Eliminatorias Qatar 2022 entraron en una etapa decisiva en la mayoría de confederaciones, sin embargo, a diferencia de otros procesos clasificatorios, esta vez las llaves del repechaje se definirán a través de un sorteo y podría haber un cruce entre equipos de Conmebol y Concacaf. Rony Vargas Vargas afirmó que no le gustaría que Panamá enfrente a Perú en un posible partido por la repesca.

"Ya en el 2010 fue camino a Sudafrica contra Conmebol (Uruguay vs. Costa Rica), para el 2014 a Brasil fue con el campeón de Ocanía (México vs. Nueva Zelanda) y en Rusia 2018, la Concacaf se enfrentó con la Confederación asiática (Honduras vs. Australia) y ahora volvemos a Conmebol porque es cíclico", expresó.