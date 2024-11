Perú rumbo a Qatar 2022: Profesor matemático pronosticó que la Bicolor irá a repechaje

"Perú tiene un promedio de 20 puntos (ahora 17), en saldo de goles histórico es malo, pero hoy no está tan mal. Con solo una victoria estaría igualando su proyección normal, aunque no clasifique al Mundial", inició el profesor de matemática.

Eso si, reconoce que por la cercanía de otras selecciones, hay opción de que Perú no tenga presencia en Qatar 2022 , lo cual no le gustaría.

"Tenemos que ser críticos en este tipo de análisis, con 20 puntos sería aceptable o normal, pero no sería exitoso si no va al Mundial y no estaríamos a gusto porque queremos que clasifique al Mundial", sentenció.