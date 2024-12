Periodista colombiano explota en vivo: "Perú juega a nada, no merece el Mundial" - VIDEO

"Para mi, no merece ir al Mundial de esa forma, porque este no es el Perú, Perú es un equipo de fútbol, un equipo que aguanta, un equipo que sale con la pelota, que triangula… lo que hizo con Ecuador, hoy solo se cerró no lo hizo bien", expresó Rafa Sanabria.

"El problema es el resultadismo, de no ver más allá de la nariz, Colombia y Perú no juega a nada, no se engañen… Perú juega a nada, va a clasificar porque los demás somos más malos, pero no se engañen que Perú no tiene nada y hoy (viernes) sacó un resultado por la pobreza de Colombia", manifestó.