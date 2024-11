Christian Cueva sobre la polémica en Uruguay: "Es difícil hablar, no tenemos un respaldo"

Uruguay selló su clasificación al Mundial de Qatar tras ganarle a Perú 1-0. El festejo quedó de lado, porque a poco de terminar el partido una jugada desató la polémica. Sergio Rochet, arquero uruguayo se metió con todo y pelota a su arco y el árbitro Anderson Daronco no acudió al VAR .

Tras el pitazo final Christian Cueva salió a declarar que fue gol, pero no sentía el respaldo a la hora de reclamar. “El fútbol es así, quien la mete gana. No tuvimos esa suerte de concretar, igual me quedo tranquilo por lo que el quipo hizo".