No todo fue color rosa: Yoshimar Yotún y el duro momento que vivió en la 'Sele'

También se aprenden en los momentos malos. Yoshimar Yotún , futbolista de la Selección Peruana , reveló pasajes que marcaron su carrera vistiendo los colores de la 'Blanquirroja'. Uno de ellos fue ante Uruguay en Lima por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. 'Yoshi' comentó que la falta de experiencia hizo que cometa acciones que hoy no las repetiría.

Puedes VER: Madres de seleccionados peruanos dedican emotivas palabras luego del Perú vs Paraguay

"De todos los duros momentos que me tocó vivir con la Selección Peruana, sufrí más la expulsión contra Uruguay en Lima (Eliminatorias Brasil 2014). Tenía 23 años, recién entraba al equipo y no era consciente de lo que podía ser un Mundial. Me quedó marcado la frase "Ese era". Esto debido a que había una plaza más a nuestro favor", declaró Yoshimar Yotún en Al Ángulo.