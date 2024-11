Jefferson Farfán promete carrazo a Pedro Gallese si Perú clasifica al Mundial

Pedro Gallese, contó primero contó si fue cierto la oferta de Boca Juniors hace unos años atrás. "No sé qué tan cerca estuve de Boca Juniors. Justo me agarró en un momento en le que estaba en la Selección Peruana y le dije a mi representante que no me diga nada", comentó en Gol Perú.