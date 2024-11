¡Confirmado! Duelo de Repechaje de la Selección Peruana ya fecha oficial y hora en Qatar

Ante ello, una de las informaciones que ha podido recoger el periodista del diario Líbero, Gustavo Peralta, es con relación a la fecha oficial del partido entre Perú vs. Australia o Emiratos Árabes Unidos .

"Confirmado: Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos se jugará el 13 de junio en Doha. ¿Hora del partido? Aún no se define, pero se estima que será 9:00 pm de Qatar. El estadio tampoco está definido. El 14 juegan Costa Rica vs Nueva Zelanda", escribió el Periodista Gustavo Peralta.