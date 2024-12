¿Quién será el entrenador de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati?

PUEDES VER Jorge Fossati: revelan importante razón por la que la FPF aún no anuncia la salida del DT

Jorge Fossati no seguirá como DT de Perú

Diversos medios chilenos indicaron que Tiago Nunes sería uno de los candidatos para asumir la dirección técnica de la selección peruana. Lo cierto, que el exDT de Sporting Cristal aseguró que no se comunicó con la FPF y está mentalizado en la U. Católica.

En Chile señalan que Tiago Nunes es candidato para ser DT de Perú

"Es un motivo de orgullo que el nombre de uno suene (como DT de Perú), pero nunca se comunicaron ni tomaron contacto conmigo. Hay mucha especulación hoy en día, pero nunca me llamaron", puntualizó el entrenador brasileño.

Ángel Comizzo habló sobre la selección peruana

"Me encantaría dirigir la selección peruana. Pero con una condición: que se le diga a la gente que no vamos a ir a uno o dos Mundiales. No hay otra manera de poder salir de este pozo. Creo que en el potencial del jugador peruano, pero creo que hay que trabajar mucho", contó el 'Indio' para el programa Entre Ceja y Ceja.