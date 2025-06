Néstor Lorenzo dio categórico mensaje sobre partido contra la selección peruana: "Lo peor que…"

Perú y Colombia se enfrentan este viernes 6 de junio en uno de los partidos más interesantes de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, pues ambos se juegan su clasificación, pero desde distintas posiciones en la tabla. Previo al encuentro, el entrenador del elenco ‘cafetero’, Néstor Lorenzo, se pronunció.

El estratega argentino es consciente del incómodo momento que atraviesa su equipo luego de cuatro jornadas seguidas sin conocer la victoria, por lo que el compromiso en el Estadio Metropolitano de Barranquilla ante la Blanquirroja será trascendental para sus aspiraciones de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el Perú vs. Colombia?

El exentrenador de Melgar conversó con Gol Caracol sobre lo que será este partido ante los dirigidos por Óscar Ibáñez que también necesitan con suma urgencia los tres puntos, lo que promete ser un choque de pronóstico reservado.

“Con tranquilidad, sabiendo que el material humano y la capacidad del equipo tienen que aparecer e imponerse en casa, pero con tranquilidad. Lo peor que nos puede pasar es desesperarnos, o que la gente afuera haga un ambiente de desesperación. Hay que salir a ganar, como siempre”, dijo Néstor Lorenzo, haciendo un llamado a la calma.

Néstor Lorenzo luchará por los tres puntos en casa ante Perú | Foto: EFE

En esa línea, resaltó el trabajo que ha tenido el combinado colombiano en los últimos partidos, pero que por errores puntuales no lograron conseguir el objetivo y ahora se encuentran en una situación incómoda en la tabla.

“Hemos tenido malos resultados, pero no tan malos rendimientos. Jugar como jugamos en Uruguay o en Brasil, volvería a plantear el partido igual. Los jugadores saben que el rendimiento no fue malo: se perdió por errores puntuales, pero no sumamos en partidos en los que el equipo jugó muy bien”, sostuvo.