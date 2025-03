Julio César Uribe dejó contundente mensaje: "Se respeta la opinión de Guillermo, pero..."

Julio César Uribe , vocero institucional de Sporting Cristal , conversó sobre el encuentro que disputaron el último sábado el equipo cervecero y el cuadro íntimo por la fecha 04 de la Liga 1 y no dudó en responder sobre el enfrentamiento. Mediante el programa Exitosa Deportes, Uribe también tuvo una opinión que contrasta con el actual técnico celeste.

Como se recuerda, una vez terminado el clásico moderno, Farré tuvo una declaración muy crítica sobre el arbitraje tras dos faltas no cobradas sobre Jesús Pretell que terminó en dos goles. "El partido en un clásico tiene que ir por caminos correctos, si es negro para uno es negro para el otro y si es blanco para un lado es blanco para el otro", acotó enfurecido.

Además, sostuvo que al equivocarse en contra de Cristal generó confianza al cuadro blanquiazul. "Nosotros que estamos en el fútbol sabemos bien que el árbitro no te perjudica con un penal, te perjudica con meterte una faltita para que el centro caiga dentro del área". "Es un partido que se desvirtuó y le generó al rival confianza y aprovecharon esa situación", enfatizó.

Tras esto, el "diamante" fue consultado sobre lo dicho por Farré y no tuvo medias tintas para responder. "Se respeta la opinión de Guillermo (Farré) y podemos estar de acuerdo o no, pero prefiero opinar sobre el desarrollo del juego, donde Cristal superó a Alianza los primeros 20 minutos y pudimos anotar el segundo gol y luego por un error puntual se equipara el partido" dijo. Por último, fue consultado por el tema confianza que puntualizó el técnico cervecero, pero decidió seguir hablando del juego del equipo bajopontino y no del arbitro.