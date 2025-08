Erick Delgado comparó jugada de Hernán Barcos con expulsión de Maxloren Castro: "Compró..."

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron por la fecha 4 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, siendo uno de los encuentros más llamativos de la jornada. El compromiso tuvo muchas emociones en ambas áreas, pero también polémicas como la que se registró en el segundo tiempo, por lo que Erick Delgado no dudó en pronunciarse.

Y es que los jugadores del cuadro celeste reclamaron una posible tarjeta roja para Hernán Barcos que el árbitro Augusto Menéndez no cobró; sin embargo, Maxloren Castro tuvo que salir expulsado por una dura falta tras la revisión del VAR, generando opiniones divididas en el terreno de juego.

¿Qué dijo Erick Delgado durante el Alianza Lima vs Sporting Cristal?

“No veo que lo toca… bueno, es la decisión del árbitro. No hay intención de agresión, pero tampoco lo impacta con los dos pies. Eso es un criterio totalmente del árbitro, y el árbitro interpretó que la de (Hernán) Barcos no fue para roja, pero la de Maxloren Castro sí. Creo que esta vez compró un poco el árbitro la jugada. No era para roja, era para una amarilla”, dijo durante la transmisión del partido de L1 MAX.

Cabe mencionar que minutos después Sergio Peña dejó con 10 jugadores al equipo de Néstor Gorosito por una falta contra el rival, lo que equilibró el número de jugadores en la cancha. Finalmente, el compromiso terminó igualado 0-0, generando la desazón en la hinchada local.