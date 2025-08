¿Olvidó a Alianza? Miguel Araujo sorprende con fuerte mensaje en Cristal: "La verdad..."

El Torneo Clausura 2025 continúa con la fecha 4, siendo el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal el más atractivo por lo que se juega en la tabla de posiciones. Previo al inicio del encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva, el ahora zaguero celeste, Miguel Araujo se pronunció.

El experimentado defensa nacional es para muchos hinchas uno de los futbolistas más importantes de la selección peruana en los últimos años, con experiencia en ligas del extranjero. Ahora, con camiseta del elenco rimense busca ayudar al equipo de Paulo Autuori tras un complicado inicio en la temporada.

¿Qué dijo Miguel Araujo sobre Sporting Cristal?

“Al 100%, me siento muy bien, me siento como en casa, la verdad, los compañeros me recibieron bien. Poco a poco, día a día, entrenamiento a entrenamiento estamos absorbiendo lo que Paulo (Autuori) nos dice, lo que el cuerpo técnico nos da para ponerlo en práctica ahora en la noche”, dijo a L1 MAX al ser consultado previo al encuentro contra Alianza Lima sobre cómo se siente anímicamente y en lo futbolístico.