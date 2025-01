Adrián Ugarriza: "A quién no le gustaría volver a Universitario"

Luego de que culminara la temporada para la mayoría de clubes de la Liga 1 , uno de los jugadores que dio a conocer su término de vínculo laboral fue Adrián Ugarriza . El atacante de Cienciano del Cusco no afrontará la Copa Sudamericana con el 'Papá', por lo que ahora busca nuevo destino para el 2022, ¿Será Universitario ?

En diálogo con Radio Ovación, el atacante nacional de 24 años no ocultó su deseo de regresar a Universitario de Deportes. Este futbolista ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de Alianza Lima años después, pero su ilusión es volver al plantel 'crema'.

"A quién no le gustaría volver a Universitario, pero por ahora no ando pensando en eso, ando pensando en lo que sea mejor para mí y ya el futuro dirá", declaró Adrián Ugarriza a Ovación.

Adrián Ugarriza jugó en Universitario en los años 2016 y 2017.

Por si fuera poco, Ugarriza confesó que su contrato venció con Cienciano del Cusco y todo apunta a que no habrá renovación. Pese a ello, está tranquilo de haber dado todo por el club para poder conseguir un cupo a la Copa Sudamericana.

"Ya acabó mi contrato con Cienciano y ahora estamos viendo qué va a pasar. Sin duda alguna queríamos algo más, me parece que hicimos un grupo que estaba para más, en ciertos pasajes del año lo demostramos, en otros no conseguimos una regularidad. Llegamos a un torneo internacional, nos quitaron dos puntos, quieras o no eso influye, pero se cumplió con el objetivo y al menos con eso nos vamos contentos", agregó.