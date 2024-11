Universitario: la lista de jugadores que no estarán en la temporada 2022

¡Cambios en Ate! Universitario de Deportes inició la pretemporada 2022 con miras a la competencia de la Liga 1 y a hacer un buen papel en la Copa Libertadores, pero ¿quiénes son los jugadores que no seguirán bajo el mando de Gregorio Pérez ?

El argentino Enzo Gutiérrez encabeza esta relación luego que no pueda contra los goles de Alex Valera, pese a que en la primera parte del 2021, Ángel Comizzo lo consideró titular. El atacante solo registró dos goles en Liga 1 y otros dos en Copa Libertadores. Además no integró el once de Universitario desde septiembre.