Luis Guadalupe arremetió contra Manuel Barreto: "No sé si habrá pasado hambre en su vida"

A pesar de la confianza que le ha dado Universitario de Deportes a Manuel Barreto para que se convierta en Jefe de la Unidad Técnica de Menores , el exfutbolista Luis Guadalupe aseguró que no confía en él por su juventud, ya que siente que no pueda lograr transmitirle 'hambre de gloria' a las jóvenes promesas del club crema.

"Espero que con la llegada de Manuel Barreto las cosas cambien pero no lo veo mucho porque es un chico joven. En lo personal me gustaría que la 'U' tenga en las divisiones menores un referente con mucha jerarquía, que pueda trasmitir el hambre, yo no sé si Barreto habrá pasado hambre alguna vez en su vida. Como le dije a Jean, en algún momento me gustaría poder apoyar al club en las divisiones menores", indicó en Radio Ovación.