Pedro García reveló que agente de Fossati lo ofreció a la U y dieron firme respuesta: "Creo..."

Como parte del arduo calendario, en Universitario se preparan para afrontar el próximo encuentro frente a Deportivo Binacional en Juliaca por la fecha 9 del Torneo Apertura 2025 . No obstante, en medio de este duro reto, la directiva del club merengue trabaja en la elección del próximo entrenador luego de anunciarse la salida de Fabián Bustos .

Jorge Fossati sería opción para volver a ser DT de Universitario/Composición: GLR

"El tenor de la llamada fue, ¿Cómo es, no? Uno llama a otro, y un tercero que no estuvo ahí se entera. Ninguno de los dos me lo contó. Betancourt llamó a Ferrari a decirle que, por si acaso, Fossati está (disponible). Yo creo que el ‘Nono’ viene a Lima, pero de que se toma el avión, se lo toma. Ganas tiene y fuego interno también", manifestó el hombre de prensa.