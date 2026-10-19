Universitario recuperó la sonrisa y va con todo por el ansiado tetracampeonato nacional

Universitario recuperó la sonrisa y volvió a celebrar a lo grande. La goleada ante Alianza Atlético de Sullana significó el primer triunfo de la nueva era de Fabián Bustos, un resultado que devuelve la confianza al plantel crema y renueva la ilusión de conquistar el Clausura para alcanzar el ansiado tetracampeonato.

El equipo mostró mejores sensaciones en todas sus líneas. Álex Valera volvió a destacar en ataque, mientras Edison Flores empieza a recuperar de a pocos su mejor versión. El 'Orejas' busca reencontrarse con su mejor fútbol y convertirse en una pieza clave en este tramo decisivo.

Diego Romero también elevó su nivel bajo los tres palos y la defensa respondió con mayor solidez para darle seguridad al equipo. En la contención, Horacio Calcaterra cumplió una buena labor, aportando equilibrio y orden para que los cremas pudieran desarrollar su juego.

Andy Polo fue otro de los destacados en Trujillo. Su despliegue por la banda y su aporte ofensivo marcaron diferencias. Bustos apuesta por la base del plantel tricampeón, confiando en la experiencia y jerarquía de sus principales figuras para afrontar las últimas jornadas.

Quedan cinco fechas y la 'U' va con todo por el Tetra. El sueño está más vivo que nunca y el siguiente desafío será este sábado (7.30 p. m.) ante Juan Pablo II, en el Monumental. Los cremas buscarán prolongar su recuperación y dar otro paso hacia la gloria.