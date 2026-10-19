Mr Peet destacó a tres futbolistas de Universitario tras victoria ante Alianza Atlético: "Eficacia"

Universitario de Deportes se volvió a meter entre los líderes del Torneo Clausura 2026 tras vencer por 4-1 a Alianza Atlético. Los merengues mostraron uno de sus mejores desempeños en la temporada y dieron un golpe de autoridad en la pelea por el título. Precisamente, tras este encuentro, Mr Peet no dudó en elogiar a tres figuras de los cremas.

Mr Peet destacó a tres futbolistas de Universitario tras victoria ante Alianza Atlético

Durante la última edición de su programa 'Madrugol', Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet, analizó la victoria de Universitario en Trujillo y destacó que el conjunto merengue mostró uno de sus mejores rendimientos de la temporada. En esa línea, resaltó la actuación de tres futbolistas.

El periodista deportivo comenzó elogiando a Andy Polo, quien recordó su nivel de temporadas anteriores. Sin embargo, sus principales elogios fueron para Álex Valera y Gianluca Lapadula, quienes volvieron a demostrar su jerarquía y eficacia goleadora para beneficio de la 'U'.

Video: Madrugol

“Polo hizo un buen partido, fue el Polo de hace algunas temporadas. Entonces, maquilla Universitario el bajo rendimiento de algunos elementos con la capacidad goleadora de los dos nueves que tiene, la eficacia y la fuerza que tiene arriba tanto con Lapadula como Valera. Facilitan las cosas y maquillan el problema que tiene Universitario en el mediocampo”, remarcó el comunicador.

En esa línea, Mr Peet insistió en que ambos delanteros son fundamentales para Universitario, pues sus actuaciones le permiten al equipo conseguir resultados positivos y disimular algunas de sus falencias en el mediocampo.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura 2026

Universitario afrontará su siguiente compromiso frente a Juan Pablo II, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura. El equipo crema jugará como local en el Estadio Monumental el sábado 24 de octubre y estará obligado a imponerse en casa para conservar sus opciones de alcanzar el liderato del campeonato.