Universitario asegura a sus figuras y está cerca de concretar la renovación de Miguel Vargas

Universitario empieza a planificar sus próximos movimientos y uno de sus objetivos es asegurar la continuidad de Miguel Vargas. La directiva crema ya le presentó al guardameta una propuesta de renovación por dos temporadas adicionales, con la intención de mantenerlo dentro de su proyecto deportivo.

Las negociaciones entre ambas partes están avanzadas y existe optimismo para alcanzar un acuerdo. El panorama es favorable para que el arquero continúe ligado a la institución merengue, aunque todavía falta cerrar formalmente las conversaciones.

Vargas representa una alternativa para la portería crema y su permanencia permitiría mantener opciones en una posición clave del equipo. La intención de la administración es darle estabilidad a la plantilla mientras define la planificación para las próximas temporadas.

En ese escenario, la renovación del guardameta forma parte de los asuntos que Universitario busca resolver antes de cerrar el año. La propuesta de dos temporadas adicionales refleja el interés del club por mantenerlo en sus filas.

Por ahora, el acuerdo definitivo está pendiente, pero las conversaciones avanzan de manera positiva. Universitario continúa trabajando en la planificación de su plantel y busca asegurar la continuidad de sus futbolistas de cara a los próximos desafíos.