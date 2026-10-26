- Hoy:
- Partidos de hoy
- Balón de Oro
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Liga Peruana de Vóley
Universitario asegura a sus figuras y está cerca de concretar la renovación de Miguel Vargas
La dirección deportiva de Universitario busca asegurar la continuidad del guardameta y ya le presentó una propuesta de renovación. Las negociaciones están avanzadas.
Universitario empieza a planificar sus próximos movimientos y uno de sus objetivos es asegurar la continuidad de Miguel Vargas. La directiva crema ya le presentó al guardameta una propuesta de renovación por dos temporadas adicionales, con la intención de mantenerlo dentro de su proyecto deportivo.
PUEDES VER: Universitario se perfila a firmar a futbolista chileno hasta 2028: "Negociaciones avanzadas"
Las negociaciones entre ambas partes están avanzadas y existe optimismo para alcanzar un acuerdo. El panorama es favorable para que el arquero continúe ligado a la institución merengue, aunque todavía falta cerrar formalmente las conversaciones.
Vargas representa una alternativa para la portería crema y su permanencia permitiría mantener opciones en una posición clave del equipo. La intención de la administración es darle estabilidad a la plantilla mientras define la planificación para las próximas temporadas.
En ese escenario, la renovación del guardameta forma parte de los asuntos que Universitario busca resolver antes de cerrar el año. La propuesta de dos temporadas adicionales refleja el interés del club por mantenerlo en sus filas.
Por ahora, el acuerdo definitivo está pendiente, pero las conversaciones avanzan de manera positiva. Universitario continúa trabajando en la planificación de su plantel y busca asegurar la continuidad de sus futbolistas de cara a los próximos desafíos.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
Vita Lima Spa
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.
PRECIOS/ 44.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90