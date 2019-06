Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY lunes 17 de junio 2019

Horóscopo de hoy Conoce todas las predicciones de Josie Diez Canseco sobre los 12 signos zodiacales para HOY lunes 17 de junio de 2019.

El día de HOY lunes tendrás la oportunidad de leer las predicciones del horóscopo en Líbero.pe con Josie Diez Canseco, quien te traerá todo lo que te depara para la semana y el pronóstico de tu futuro. Revisa todos los signos los encuentras en esta interesante nota.

Tu futuro en el amor, tu número de la suerte y muchas cosas más te lo dice HOY Josie Diez Canseco

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Económicamente no tienes dificultades pero las cosas pueden cambiar si no te planificas, evita gastos innecesarios y conservarás tu bienestar. Los malos entendidos sentimentales se agravarán, trata de calmarte.

Número de surte, 22.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Llegará una nueva propuesta de trabajo, analiza para ver si vale la pena dejar lo que tienes ahora, es buena económicamente pero no te ofrecerá muchas mejoras profesionales. Tu vida afectiva no se encamina hacia la meta que te has trazado, ten paciencia. Número de suerte, 3.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Día de cambios positivos que terminarán con la etapa difícil que te ha tocado vivir laboralmente, ahora podrás organizarte y darte un tiempo para dedicárselo a la familia. Esa persona ha cambiado mucho, mejor pregunta y aclara tus dudas. Número de suerte, 14.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

No te entusiasmes con las propuestas que lleguen, analízalas antes de comprometerte, recuerda que una mala decisión pude hacerte perder todo lo que has logrado avanzar. Después de muchos desacuerdos la armonía vuelve a tu vida sentimental. Número de suerte, 10.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Laboralmente será un día tranquilo, tomarás los pequeños inconvenientes con serenidad y no habrá nada que te altere. Tu situación económica mejorara. Tu situación sentimental no mejorará hasta que no reconozcas tus errores.

Número de suerte, 1.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Deja de lamentarte por lo que no salió bien, ponte a trabajar en tus nuevas ideas, el éxito está cerca pero sólo lo lograrás con perseverancia. Te reencontrarás con alguien a quien no veías, los sentimientos

resurgirán. Número de suerte, 5.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Las mejoras por las que te has esforzado empiezan a llegar, recibirás reconocimientos laborales y económicos y sentirás que tanto esfuerzo no fue en vano. Las dudas se han aclarado y la ilusión vuelve a tu corazón, demuéstrale confianza. Número de suerte, 17.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Tus asuntos laborales no han estado saliendo como esperabas, pero hoy las circunstancias cambiarán y te traerán oportunidades que te permitirán recuperar el tiempo perdido. Estás atravesando por momentos difíciles, toma las cosas con calma. Número de suerte, 4.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Día muy positivo laboralmente, obtendrás logros que ni imaginabas, y encontrarás soluciones para problemas que te parecían difíciles de superar. Después de analizar tus sentimientos tendrás claro lo que quieres para tu vida. Número de suerte, 9.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Buscarás trabajos extras para poder equilibrar tu presupuesto, no te desanimes, la mala racha pasará, más pronto de lo que imaginas llegará una excelente propuesta laboral. Alguien de tu entorno te demostrará que le atraes más que una amistad. Número de suerte, 16.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Imprevistos en tu trabajo te permitirán demostrar tu experiencia y tu capacidad para tomar decisiones en momentos de tensión, ahora demostraras tu capacidad. Día de nuevas amistades y tentaciones, alguien te dirá cosas increíbles. Número de suerte, 21.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

El dinero que esperas no llegará aún, pero no te desesperes, los trámites van por buen camino y de todas maneras se concretarán. Ya están claras tus ideas y lo que quieres lograr en el amor, hoy retomarás tus planes. Número de suerte, 8.

¿Qué son los horóscopos?

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa ‘Tus tardes con July’ en Panamericana Televisión.