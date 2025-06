Horóscopo de hoy, domingo 29 de junio: predicciones de Josie Diez Canseco

¿Qué me depara el destino? ¿Cómo me irá en el amor? ¿Recibiré excelentes noticias sobre mis finanzas? Son algunas preguntas que quizás te hayas planteado durante la mañana del domingo 29 de junio. Ante estas interrogantes, la astróloga Josie Diez Canseco, quien se caracteriza por sus acertadas predicciones, llega con el horóscopo de hoy. Conoce tu futuro en las siguientes líneas.

Horóscopo de hoy, domingo 29 de junio

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Asuntos familiares te preocupan, no te dejes llevar por tus estados de ánimo y mantén una actitud neutral para que puedas encontrar la solución a las diferencias existentes, por la noche recibirás una llamada telefónica de alguien especial, a su lado encontrarás el apoyo que necesitas para expresar todas tus emociones, te sentirás mejor.

Número de suerte 16.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Sales de una relación difícil y no es el mejor momento para que inicies una nueva etapa sentimental, aunque la oportunidad este a tu alcance es mejor valorar este periodo de soledad que te ayudará a recuperar nuevamente tu equilibrio emocional, únete a tú los tuyos, hoy tendrás la posibilidad de conciliar con un familiar y olvidar rencores.

Número de suerte 11.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Aunque aparente frialdad y una actitud esquiva esa persona que te presentaron siente la misma atracción por ti, no dejes que su aparente indiferencia generará por inseguridad te aleje e intenta acercarte lentamente para obtener su amistad, recuerda que esa será la base que dentro de poco traerá grandes satisfacciones a tu vida.

Número de suerte 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estás siendo muy tolerante ante la actitud constantemente inmadura de la persona que amas, hoy harás lo posible por plantear tu inconformidad y te sabrá entender, hará lo posible por recuperar tu confianza y en menos de lo que crees tú relación conseguirá la estabilidad hace mucho tiempo soñada.

Número de suerte 18.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No reprimas más tus emociones recordando cuestiones del pasado, esto solo te causan angustia y sufrimiento, llena tu alma de alegrías saliendo con amistades y gente que te quiere, hoy tendrás más de una invitación para escoger, darte cuenta de todos la gente que te valoran te ayudar a confiar nuevamente en ti y en menos de lo que crees alguien llegara para hacerte partícipe de la felicidad.

Número de suerte 19.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La presencia física no será la llave a la felicidad, preocúpate más por mejorar esos aspectos de tu personalidad que solo te han causado alejamientos y tristezas, hoy tendrás la oportunidad de analizar y pensar de qué manera puedes cambiar tu vida empezando por cambiar primero, toma en serio este momento y veras cambios muy significativos en tu vida.

Número de suerte 5.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: No te cierres ante una sola oportunidad afectiva, aleja ese orgullo tonto que te domina y has lo posible por integrar a tu entorno personas nuevas, tu vida social será el mejor camino para conocer a quien podría ser el verdadero amor en tu vida, en tus manos esta recuperar el equilibrio que te encamine a la felicidad.

Número de suerte 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Planificarás un día relajado y tranquilo, aunque tus planes escapen plenamente de las responsabilidades una noticia de última hora cambiara tu agenda, te harás cargo de una labor que consumirá gran parte de tu día, aunque te mortifique las demoras tendrás el tiempo necesario para pactar la cita con esa persona, nada impedirá la conquista que tienes en mente.

Número de suerte 2.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Le dedicas mucho tiempo al ámbito familiar, hoy te preocupas por detalles que hace mucho no tomabas en cuenta, por la tarde tendrás la oportunidad de conversar con una persona con la cual tenías constantes discrepancias, tu buena predisposición te ayudará a conciliar y a recuperar la amistad que se venía perdiendo.

Número de suerte 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Escucha las palabras de esa persona que intentara apoyarte ante tus disyuntivas emocionales, si pones en práctica sus consejos lograras entrar a un ciclo distinto por el bien de tu vida afectiva, por la tarde una reunión social te sorprenderá, la compañía de amigos y familiares te reintegran a la vida social que hace mucho tiempo dejaste de frecuentar.

Número de suerte 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Amanecerás lleno de energía, trataras de poner en orden asuntos domésticos que quedaron inconclusos, por la tarde una mente nostálgica te hará recordar a un viejo amor, no pierdas la oportunidad de reconquistar su amor y has lo posible por recuperar su cariño, recuerda que aun piensa ti.

Número de suerte 9.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No te dejes llevar por impulsos del momento, tomar distancia de las circunstancias y reflexionar cada paso a dar será la clave para poder recuperar el equilibrio sentimental que has venido perdiendo, por la noche una persona que estimas te ayudara con sus consejos, escúchalo calmadamente, te ayudará a aceptar varios errores que has venido cometiendo.