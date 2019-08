Horóscopo [HOY] miércoles 28 de Agosto 2019 [HOY] con Josie Diez Canseco

No te pierdas ningún detalle en el horóscopo diario. Horóscopo de Hoy de Josie Diez Canseco para HOY miércoles 28 de agosto del 2019 sobre los signos zodiacales.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco | El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

No pongas en duda tu intuición, podría ayudarte a alcanzar el éxito profesional que tanto has anhelado. Pasaras momentos maravillosos junto a tu pareja, hoy es un día especial y se expresaran todo el amor que sienten el uno por el otro, tu imaginación será muy constructiva para la relación. Número de suerte, 4.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

No calles tu malestar ante tus superiores por situaciones que te incomodan, conversar les ayudará a llegar a un acuerdo que les permitirá trabajar tranquilamente. Un sentimiento de insatisfacción te hará reflexionar sobre tu relación sentimental, y te darás cuenta que necesitas más libertad, no temas plantearlo, te comprenderán. Número de suerte, 7.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Trata de limar asperezas con un compañero de trabajo, tener su apoyo será de suma importancia para tu labor. Se producirán malos entendidos y situaciones incómodas en tu relación afectiva, hoy deberás actuar con cautela y esperar un mejor momento para pedir explicaciones. Número de suerte 1.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

No proyectes cambios en lo laboral si aún no tienes todo en orden, sé paciente y fíjate en detalles, te conviene. Conocerás a una persona que te cautivara desde la primera mirada, todo pasara tan rápido que no tendrás tiempo de pensar en tus acciones, pero no te sentirás culpable porque notarás el mismo interés de su parte. Número de suerte 20.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Un proyecto creativo, en el que podrías ganar dinero, será hoy el tema central que llamará tu atención. Irradiarás un atractivo especial y tendrás mucho éxito con el sexo opuesto, la decisión de empezar un nuevo romance estará en tus manos, aunque la idea de coquetear sin comprometerte te seducirá. Número de suerte, 14.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Conocerás a gente interesante, intercambiarán ideas y hablarán de la posibilidad de trabajar proyectos en sociedad, les ira muy bien. Sientes que ya no puedes ocultar tus sentimientos por esa persona que también muestra interés en ti, pero que sin querer rechazas, reflexiona sobre tu actitud es momento de tomar decisiones positivas para tu futuro sentimental. Número de suerte, 15.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

La planificación será la clave de tu éxito, tu trabajo dedicado y eficiente te dará muchas satisfacciones tanto en lo profesional como en lo económico. Hoy sentirás que todo te sale bien, pues estas favorecido por las estrellas que realzarán tu encanto y fortalecerán tu atractivo personal, si quieres hablar de tus sentimientos a alguna persona en especial, es el momento preciso. Número de suerte, 17.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Aleja el pesimismo y apela a tu experiencia y capacidad, verás que esa gestión que te parece imposible de lograr se concreta con éxito. Se constante en tus deseos de conquistar a esa persona que tanto te gusta, su temor a equivocarse es la que lo lleva a rechazarte constantemente, la persistencia te ayudará a alcanza tus objetivos.Número de suerte, 9.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Te gusta y divierte tanto tu labor actual que dejas volar tu gran imaginación al momento de plantear tus proyectos, se más cauteloso, tus ideas son muy buenas, pero la forma de presentarlas debe ser mejor elaborada. Tu vida amorosa se ha convertido en motivo de alegrías y de estabilidad, hoy tu pareja te hablará de un compromiso más serio que te ilusionará mucho. Número de suerte, 7.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Encontrarás apoyo inesperado para esa inversión que había quedado de lado, las cosas esta vez saldrán como lo esperas. Ahora que sientes que lo estás perdiendo, comienzas a valorar al amor, reacciona, aun estas a tiempo de ir en busca de la persona que quieres y decirle lo que tienes dentro de ti y no fuiste capaz de demostrar. Número de suerte, 12.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Contarás con un dinero extra inesperado, quizás sea por el pago de una deuda atrasada o por un golpe de suerte, adminístralo bien para que te dure. Sientes mucho la ausencia de una persona que te engría y se preocupe del cómo te encuentras y del que estás haciendo, es tiempo de olvidar, el recomenzar tu vida sentimental te ayudara a ver las cosas de diferente manera. Número de suerte, 6.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Los proyectos a corto plazo están favorecidos, tienes muchas posibilidades de cambiar de trabajo, no dejes que las oportunidades se te pasen sin aprovecharlas. La ausencia de la persona que amas te llena de nostalgia, piensa que esta lejanía es por un futuro mejor e intenta comprenderlo, el tiempo pasa pronto, también te tiene presente y piensa mucho en ti, no lo olvides. Número de suerte, 13.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.