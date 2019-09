Horóscopo [HOY] sábado 21 de Septiembre 2019 con Josie Diez Canseco

Horóscopo diario para HOY sábado 21 de septiembre del 2019 sobre los signos zodiacales. Revisa el Horóscopo de Hoy de Josie Diez Canseco

No te pierdas la oportunidad de leer las predicciones del horóscopo en Líbero.pe con Josie Diez Canseco, quien te traerá toda la semana el pronóstico de tu futuro. Tu número de la suerte. Además, de tu futuro en el amor, dinero y salud lo sabrás con Josie Diez Canseco el día de HOY.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco | El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

Sabes que, si en el amor te va bien, tu bienestar se extiende sobre los demás aspectos de tu vida, hoy verás las cosas distintas y más positivas, sentirás que muchas cosas buenas te ocurren y tendrás una sonrisa en todo momento. Número de suerte 14.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Tu corazón con que tan herméticamente cierras tu valioso interior, se verá quebrantado por algo ajeno a ti. Que no sabrás explicarte, aprovecha este ligero tambaleo para con humildad entender que eres un mortal con defectos y virtudes. Con derecho de amar, Ánimo, bríndate la oportunidad, los que te quieren de verdad, desean lo mejor para ti. Número de suerte 13.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

Tenderás a un comportamiento impaciente, ansioso y beligerante, con la exigencia de demasiadas explicaciones tu pareja te entiende, e intenta darte gusto por el amor que siente hacia ti, pero en vez de mejorar cada vez estas más testaruda, busca un cambio inmediato por el bien de la concordia en tu vida sentimental. Número de suerte 1.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

Los sentimientos que le brindas a esa persona que te responde con su amor son un buen remanso para estos días agitados, busca la oportunidad de pasar momentos acogedores y llenos de fantasías para que así puedan fortalecer sus emociones. Número de suerte 11.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

La ansiedad, tus indecisiones hoy tal vez te causen cierta inestabilidad emocional e inclusive podrías llegar a actuar de forma distinta a como eres habitualmente, necesitas un tiempo de reflexión, tómalo antes que des un paso del que te arrepentirías, tu pareja te apoyara al respecto. Número de suerte 21.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Ciertas cosas no se pueden cambiar y eso es lo que tienes que asimilar si tienes el firme propósito de enamorar a esa persona tan distinta a ti, ambos pueden poner de su parte y buscar la adaptación, pero ten presente que el amor no lo es todo, no te apresures y toma tu decisión cuando te sientas completamente segura. Número de suerte, 22.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Un amor del pasado despertará emociones encontradas en tu corazón que te confundirán y provocarán los celos del ser amado, te tomarás un tiempo para poner en claro tus sentimientos, con tu decisión evitarás que tu relación se vea gravemente afectada y te darás cuenta que el amor ya está a tu lado, que el afecto que sientes por esa persona es sólo de amistad. Número de suerte 19.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

Aumentan las exigencias por parte de la persona que amas, con lo cual será necesario que te organices bien y mantengas la calma, busca el momento indicado y entre cariños hazle entender lo difícil que es para ti adaptarte a su forma de ser para que juntos busquen un punto medio sin verse dañados. Número de suerte 20.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Todos esperan de ti que seas una persona equilibrada, pero te preocupa la reacción de tu familia al conocer a la persona de la cual te enamoraste pues crees que no la van a aceptarla, deja de especular y prioriza tus sentimientos y si son muy distintos déjale al tiempo la última palabra. Número de suerte 15.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Disfruta de estos momentos de libertad ya que dentro de muy poco dejaras de estar en soledad y echaras de menos los momentos de independencia, así que disfruta ahora de lo que tienes y prepárate para un cambio muy fuerte en tu vida emocional. Número de suerte 5.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Recuerda que nadie es dueño de la verdad absoluta; aprende a oír y te sentirás mejor, pues dando oportunidad a que te den una explicación tendrás el tiempo suficiente de entender mejor lo sucedido y el dialogo con tu pareja será mucho más sincero. Número de suerte 14.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

La persona a la cual sientes amar sinceramente no te demuestra el cariño que tú le brindas en cada palabra y momento que pasas a su lado y eso afecta tu sensibilidad, pero sabes que no va a cambiar pues es su forma de ser a pesar de amarte, analiza tu relación y date cuenta si eres capaz de mantenerla, pues va a necesitar mucho de ti. Número de suerte 10.

Horóscopo de Josie Diez Canseco

Conoce lo que te deparan los astros y las cartas del tarot según los signos zodiacales y el horóscopo de Josie Diez Canseco.

Un horóscopo es una predicción a futuro en base a los signos zodiacales determinados por tu fecha de nacimiento y la astrología, en un momento dado, y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.