Rusia 2018: El Depredador podrá volver desde este lunes a trabajar en el Mengao y ponerse bien físicamente

ES HORA DE DISPARAR... ¡Qué tal causitas! El Barbudo aprieta, pero nunca ahorca. Y es que el Depredador podrá volver desde este lunes a trabajar en el Mengao y ponerse bien físicamente mientras el TAS revisa su caso y emite un nuevo fallo. El delantero está feliz con la noticia, pues en Rusia quiere romperla y consagrarse como el mejor en su puesto en las últimas cuatro décadas en nuestro julbo. ¡Sí, señoressss! Ahora sí arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La Bocona viajó hasta el país de los zares para entrevistar a la Foquita previo al lanzamiento de su nuevo programa. No se sabe si habrá logrado su propósito, pues ella fue quien años atrás destapó el tema del búnker del pelotero y también le dio duro en más de una ocasión, supuestamente por mal padre. La tía es moscaza y ella misma se sube al barco ahora que nuestros juergueadores se alistan para el Mundial. ¡Vestacon!

El Enano de la rica Vicky anda motivadazo luego de que algunos ya empiezan a mencionarlo con posibilidad de ganarse un lugar en los próximos amistosos de la Blanquirroja. El man fue el último en sumarse a los trabajos en su equipo y la viene rompiendo, lástima que ante los xeneizes pecó de individualista y desperdició una opción de gol al rematar cuando debió dar pase a un compañero mejor ubicado. ¡Hummmmm!

El Diablito no tiene correa y en pleno reality le sacó la fulera al firme de la Blanca de Chucuito. El peloterazo jura y rejura que la tía lo para llamando para contarle que su relación con el bailarín no anda del todo bien. El aludido tuvo que amarrarse las manos y pedirle que porfa no vuelva a meter a la dizque empresaria en sus asuntos, porque sino buscará a Carlorcho y entre los dos lo pararán de cabeza por su costumbre de hablar de las mujeres. Guerra avisada no mata gente, le cantó en su pepa. ¡Recontra xuxa! BUENO MI GENTE, soy fuga, mañana volvemos con zafuer. ¡CHAUUUUU!