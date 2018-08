Los cheleros andan tiki tikis porque enfrentarán al único equipo que le paró macho en el torneo de verano

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Los cheleros andan tiki tikis porque mañana enfrentarán al único equipo que le paró macho en el torneo de verano y para colmo no podrán contar con su jugador de moda, que tontamente acumuló tres tarjetas color patito y se perderá el partido.

El Comandante no cree en nadie por eso le dijo de tuto al yorugua, quien calladito nomás tuvo que atracar que hizo la del Chavo ante los santos. ¡Asu mare! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

PUEDES VER: Todo lo que debes saber de la reunión entre Gareca y Oblitas

El partido de la fecha no solo será atractivo porque los del final de la Javier Prado llegan entonados tras revivir su garra ante los chalacos, sino que será la primera vez que dos entrenadores sureños dirigirán desde el banco a ambos equipos en este tipo de enfrentamientos clásicos. ¡Por la rexuxa!

La gente de la Asociazao está dividida y así dificílmente podrán sobrevivir. Y es que uno de los equipos que aspira a entrar con fuerza en la Federazao ya marcó sus distancias y no están de acuerdo en los últimos comunicados que dicho ente ha emitido por estos días. Los que se han puesto saltones son los compadres, aunque con administraciones temporales solo les queda mirar de lejitos el fin de la novela. ¡Ay!

NO TE LO PIERDAS: Hurtado está en USA cerrando su fichaje al Seattle Sounder

El tío que solo consume lo sano niega en tutos los idiomas estar interesado en chapar el barco de nuestro julbo, sin embargo en la Videna no es un secreto que hace ratazo no anda en buenas migas con el number one y aguarda el directorio que se celebrará mañana para lanzarse con tuto. ¡Vestecon!

El Peinadito reapareció por estos lares en un proyecto que tiene Rofilio Neyra, que se ha trazado como meta que Chorrillos tenga un representante en el julbo profesional. Dizque le pedirá consejos al Depredador, quien es de este distrito, para captar talentos con futuro en la pelotita. ¡Asu!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAU!