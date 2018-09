Es hora de disparar... Qué tal, causitas. Un día nos separa del amistoso con la Oranje y tutos quieren agradar al Tigre para ser de la partida. Ayer la Pulga salió cojeando, pero aparentemente no es de gravedad y el alma le volvió al cuerpo del DT, quien de pasó dibujó una tibia sonrisa, pues la lesión de Usain Bolt tampoco es seria y podría estar en los dos amistosos en el Viejo Continente. Hoy se confirma el once que arranca y los dos golpeados juran que hasta cojos juegan.

¡Esa es la actitud! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita... En el norte están palteados con la llegada de un Chinito que se arrancó con roche del primer puerto. El man le pega bien al balón, pero hace rato equivocó el camino por eso antes de abrieron del final de la Javier Prado y luego del Llauca. Hay un refrán que dice hazte fama y échate a la cama, pero el patín ya se pasó de recontra abusivo. ¡Plop!

La popular Colita no cree en nadie y como la contactaron para que dé su versión respecto a la adornada que le metió su pareja, quiso picar un billete fuerte y le tiraron arroz. Las malas lenguas juran que quiso aplicar la misma ley que cuando un gordito bigotón la invitó a su programa para que cuente su verdad y lo único que hizo fue confirmarle a tutilimundi que fue la trampa de un Loco consagrado de la pelotita, que nunca cambió la familia por ella. ¡Asu mare!

La firme que desubicados hay en tutos lados y en la net alta no es la excepción. Choco se pasó de faltosa al darle duro a nuestras leyendas de Seúl ‘88 afirmando que el vóley que ellas practicaban hoy es del interbarrios. Mala Mala tuvo que sacarla al fresco para que pida disculpas, pero no se salvó de la chancadaza que por redes sociales le dieron varias matadoras de antaño, contando con el respaldo de los hinchas que gozaron con sus inolvidables hazañas. ¡Yo no va cherrr! BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!