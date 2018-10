El "Loco" no acepta ser suplente en Universitario, por eso no sale en lista

Triunfazo de la crema en Moquegua con un gol del chibolo Osorio al minuto noventa que se celebró como un campeonato porque la “U” sumó tres puntazos y sigue alejándose de la zona de descenso. Esta victoria ha emocionado a varios, quienes inclusive aseguran que el equipo está para pelear el título del Clausura. No sean abusivos. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

El Mudo se jugó un partidazo y por fin pudo terminar un partido enterito, sin lesiones. Impuso su jerarquía y le enseñó a salir jugando al picapiedra de Schuler. Si continúa en este nivel, fácil el Tigre le vuelve a dar una oportunidad en la selección. ¡Y no va cher!

El chileno Córdova está recontra feliz porque la “U” sumó su tercera victoria al hilo y los hinchas ya no se acuerdan que la vez pasada le dieron 48 horas para que se vaya del país. Parece que por fin se dio cuenta que sus muchachos primero tienen que cuidar el arco propio y después buscar el contrario. ¡Así es!

Para cerrar con los cremas, una chiquita. El “Loco” no juega por decisión de él mismo. Esa vaina de decisión técnica es floro. Ya me contaron que el pelotero no acepta ser suplente y le ha pedido al chileno que ni siquiera lo ponga en lista de dieciocho porque un jugador con su experiencia y recorrido en Europa, no puede estar en la banca. Se bota como bueno. ¡Vestecón!

Nos vamos a Matute, donde hoy Alianza se juega una final ante Melgar. Si quieren seguir con la primera opción para clasificar a semifinales, solo tienen que ganar. A propósito de los íntimos, el Profesor ha dejado entrever que el próximo año no seguiría en La Victoria porque su viejita ya es de edad y quiere estar a su lado en esta etapa final de su vida. ¡Fuerza!