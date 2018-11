El Pichanguero: Mapocho hizo todo lo posibles por salvar a la "crema"

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Al final de la Javier Prado están asados porque los dos últimos partidos los perdieron con volteada incluida y parece que no chapan ni la gripe a fin de año. Y ojo que excusarse en el hecho de no haber podido sumar refuerzos casi todo el año no corre, pues los santos con un plantel sin jugadores de renombre cumplieron mejor campaña. La culpa es de la administración, pues valgan verdades San Nicolás chapó el equipo casi muerto, hizo todo lo que pudo para librarlo de la baja y viendo su trayectoria tampoco se le podía exigir más. ¡Asu mare! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

No solo el Loco está palteado por su inactividad, sino también Superman, quien desde que lo expulsaron no volvió más al titularato. Ambos hacen planes para arrancarse a otros lares el próximo año, pero no es fácil pues hasta ahora los clubes que les tiraron lente son de segunda y no tienen nada fijo pal’ 2019. ¡Ayyyy!

La Reina del Totó tuvo su cuarto de hora cuando estuvo con la Foquita y de ahí no fue ni fu ni fa en la música. La dizque diva llegó a la tierra del Chavo del Ocho para promocionarse en la faceta de salsera, sin embargo pidió que no le pregunten nada de su relación con el pelotero. El medio que la entrevistó no tuvo ni una hora colgada la nota y luego la eliminó, pues juran que nadie la conoce y como ella hay a montones. ¡Rexuxa!

Al pie del Misti, Cachete está emocionado con la campaña del Dominó y salta en un pie de contento, pues se encuentra terminando de escribir su libro que debe salir en diciembre. El man aguarda que el título se vaya para la Ciudad Blanca, lo que definitivamente sería un éxito mayor para cuando haga el lanzamiento oficial de sus memorias. ¡Bien jugado!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!