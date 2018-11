Manuelito Burla está detrás de la campaña sucia para tumbar al Gordito

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Todavía no acaba el año, pero el mercado de pases se está moviendo a buen ritmo. Dicen que los Grones quieren llevarse al Chiquitin de Ate, quien también está pedido en el Rímac. Lo cierto es que el Panita vive feliz en el Perú y se nota porque casi todos los días cuelga fotos paseando por Miraflores con su familia. ¿Dejará la crema? Veremos. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita.

El Loco y Supermán no continuarán en la “U”, por eso andan buscando equipo en provincias. Dicen las malas lenguas que el zurdo ha pedido a su representante que lo coloque en el norte del país porque allá estará cerca de las hermosas playas y las mejores discotecas. ¡Vestecón!

Hoy se juega la final de ida de la Libertadores y Ñol alentará a Boca porque jugó al lado del Diego, Caniggia, Córdova, el Patrón Bermúdez, el “Loco” Palermo. ¡Qué tal equipazo por Dios! Ojo que Solano ya le ganó al Muñeco en el mismo Monumental y tuvo participación en los goles del triunfo. ¡Buena!

Ya me enteré que la persona que está detrás de la campaña para tumbar al Gordito es nada menos que Manuel Burla. Sí, aunque ustedes no lo crean, el ex bravo de San Luis está piconazo porque los actuales dirigentes a cada rato dicen que le han cambiado la cara al fútbol peruano que antes estaba rodeado de delincuentes. Esa vaina le sacó ronchas al Doc y por eso está moviendo sus fichas para mandar a sus amigos a la FIFA y maleteen duro al azucarero. ¡Qué picante!

Me cuentan que los ex peloteros del Canalla de Los Andes están buscando por mar, cielo y tierra al Gerente que les ha metido cabeza con el billete. Dicen que el muchacho camino con la cabeza agachada y se cuida la maleta porque sabe que en cualquier momento le caen con todo. Eso no se hace, ya se viene Navidad. ¡Y lo sabes!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!