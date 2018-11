El Pichanguero: "Tigre" sigue en la mira de nuevos jugadores para la bicolor

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Los gronigans y los rojinegros no ganaron en el cierre del Clausura, pero igual el título se fue para el Misti. En la rica Vicky dizquen lo que más les importa es llegar al play off, sin embargo los characatos llegarán más crecidos a la semifinal y eso puede ser determinante. ¡Ajá! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Tigre sabe que la people anda molesta por los últimos malos resultados de la Bicolor, por eso para justificar el bigote que se lleva se quedará a ver la finalización del campeonato lorcho. Los más emocionados son el Enano y un charrúa que aprendió el himno y se nacionalizó. Ambos esperan romperla y ganarse un lugar en la siguiente convocatoria que será en marzo. ¡Rexuxa!

Los cheleros esperan en el balcón al ganador de la semifinal, sin embargo el Comandante no quiere que sus pupilos se enfríen por eso le encargó a sus dires programar un par de amistosos para que no pierdan ritmo. El más entusiasta es el Tanque, quien pese a haber superado el récord histórico quiere seguir inflando redes en el play off. ¡Alucinante!

Un chatín que se levantó miles de verdecitos de la crema en plena crisis se metió una pelada pues llegó hasta tierra gaucha para ver la gran final y el viaje fue en vano, pues no hubo partido. Dizque movió cielo y tierra para que le posterguen el boleto de regreso, pero como no hay nueva fecha caballero debe pegar la vuelta. ¡Pobechito!

A los chuecos les va mal por eso a ese representante que no tiene nada que ver con el julbo se le fueron sus pugilistas rankeados y con desconocidos nadie lo empelota y ya no sabe qué puerta tocar. Lo peor es que cuando habla mete al Barbón, se golpea el pecho y sin embargo es más cabeceador que dire del Canalla. ¡Noooooo!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!