Paola Espinosa "sabía los criterios" para ir a Juegos Olímpicos, responde Ana Guevara

Tras las declaraciones emitidas ayer por la clavadista Paola Espinosa en las que acusa a la actual directora de la Comisión Nacional de cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, de ser la responsable de su ausencia en los próximos Juegos Olímpicos a disputarse en Tokio, Japón, la exvelocista le responde.

En una entrevista radiofónica, Ana Guevara aseguró que Paola Espinosa conocía los criterios de selección del equipo que asistirá a la justa veraniega.

“Es un embrollo y en el embrollo no cabe el criterio deportivo. El deporte es marcas, clasificación, tiempos y jueceo y en este caso no le favoreció y no es el chismorreo de lo que ha dicho. Le tengo el respeto como atleta y de las grandes deportistas de este país. Siempre fueron sabidos los criterios”, subrayó la directora de la Conade.

La exvelocista ganadora de medalla olímpica calificó de “pataleo” las críticas que le hizo la clavadista ayer, en una conferencia de prensa.

“Esta inquietud y este malestar, porque la veo molesta, me parece que es un pataleo, porque no le favoreció y los criterios estaban sobre la mesa y venimos de un año Covid y en el pasado se ganó la plaza directa, pero no cabe este juicio hacia mi persona”, señaló

Reiteró que la decisión de cómo se hizo el selectivo fue de manera colegiada, no sólo decisión suya: “La lista se firmó por la Federación, el COM (Comité Olímpico Mexicano) y la Conade. El criterio fue público y no hubo nada en lo oscuro, ni se acordó nada sobre la mesa”.