Pasión de gavilanes: Los personajes que no veremos en la segunda temporada

Tras confirmarse que Telemundo producirá Pasión de gavilanes 2, los seguidores en todo el mundo de la novela que se estrenó en el 2003 saltaron de felicidad. Sin embargo, a la fecha algunos ya se conoce los actores que no estarán presentes en la secuela.

Danna García, la actriz que le dio vida a 'Norma Elzondo' no ha confirmado su presencia en la segunda temporada de la telenovela: "Yo no sé nada de Pasión de Gavilanes 2. Yo tuve una charla con Telemundo, pero tengo que decir que hoy yo no soy parte del proyecto", sentenció en un video que publico a través de sus redes sociales.

Otro personaje que tampoco ha confirmado su presencia en la nuevo producción de Telemundo es Mario Cimarro quién le dio vida a 'Juan Reyes', ya que a raíz del complicado estado de salud de su madre que padece de Azhaimer tendría planeado pasar más tiempo con ella.

Aunque no el actor no ha dejado de cumplir con sus compromisos laborales y al principio aseguró que estaría en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, su participación es una incógnita.

Pasión de gavilanes 2: actores que no estarán

Michel Brown quién interpretó a 'Franco Reyes', parte del elenco original de la telenovela confirmó que no participará en la secuela: "A mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, indicó el actor argentino.

El personaje de 'Pepita Ronderos' tampoco estará presente en Pasión de Gavilanes 2: "Me tienen seca porque en todas mis redes sociales me lo preguntan, en la calle… y tiene que ver con ‘Pasión de Gavilanes’ y mi personaje, que todo el mundo ama por alegre, buena amiga, explosiva, y que siempre voy a llevar en mi corazón. La gente amó a Pepita Ronderos pero, tristemente, les tengo la noticia de que no va en la segunda temporada", confesó la actriz Lady Noriega.